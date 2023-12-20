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NexTone 大幅に3日ぶり反発、米音楽テクノロジー企業とパートナーシップ、配信先を世界に拡大／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:52JST <7094> NexTone 1118 +99
大幅に3日ぶり反発。デジタルコンテンツディストリビューション業務で音楽テクノロジー企業の米AudioSalad社とパートナーシップを新たに構築し、コンテンツの配信先を拡大したと発表している。AudioSalad社は世界的な配信管理プラットフォームを有しており、NexToneは世界各地域のローカルデジタル音楽配信事業者を含むグローバル市場へのコンテンツ提供が可能になる。AudioSalad社との提携は、日本ではNexToneが初めてという。《ST》
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