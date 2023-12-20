ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

NexTone　大幅に3日ぶり反発、米音楽テクノロジー企業とパートナーシップ、配信先を世界に拡大／新興市場スナップショット

2023年12月20日 12:52

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:52JST <7094> NexTone 1118 +99
大幅に3日ぶり反発。デジタルコンテンツディストリビューション業務で音楽テクノロジー企業の米AudioSalad社とパートナーシップを新たに構築し、コンテンツの配信先を拡大したと発表している。AudioSalad社は世界的な配信管理プラットフォームを有しており、NexToneは世界各地域のローカルデジタル音楽配信事業者を含むグローバル市場へのコンテンツ提供が可能になる。AudioSalad社との提携は、日本ではNexToneが初めてという。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る