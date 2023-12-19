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NY為替：【市場反応】米・11月住宅着工件数、11月住宅建設許可件数、売り買い交錯
記事提供元：フィスコ
*22:44JST NY為替：【市場反応】米・11月住宅着工件数、11月住宅建設許可件数、売り買い交錯
日本時間19日午後10時30分に発表された米・11月住宅着工件数は予想を上回り、156.0万戸となった。11月住宅建設許可件数は予想を下回り、146.0万戸となった。
発表後、ドル・円は144円26銭から144円44銭で推移し、ユーロ・ドルは1.0954ドルから1.0962ドルで推移しており、ドルの売り買いが交錯している。
【経済指標】
・米・11月住宅着工件数：156.0万戸（予想：136.0万戸、10月：135.9万戸←137.2万戸）
・米・11月住宅建設許可件数：146.0万戸（予想：146.5万戸、10月：149.8万戸）《KK》
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