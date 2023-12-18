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モルフォ 大幅に反発、24年10月期は営業黒字転換予想、前期はロイヤリティ収入増加などで赤字縮小／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:52JST <3653> モルフォ 1530 +237
大幅に反発。24年10月期の営業損益予想を2.00億円の黒字と発表している。特定セグメントに経営資源を集中して競合との差別化を実現し、黒字化を目指す。同時に発表した23年10月期の営業損益は2.44億円の赤字（前期実績5.88億円の赤字）で着地した。スマートフォン・PC向けのロイヤリティ収入が増加したことに加え、車載・DX向けの開発収入が堅調に推移したことから赤字が縮小した。《ST》
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