弁護士コム　大幅に続伸、24年3月期の売上高予想30.9％増、エル・アイ・シーの子会社化で上振れ／新興市場スナップショット

*14:34JST <6027> 弁護士コム 4270 +70

大幅に続伸。連結決算の開始に伴い、24年3月期の売上高予想を前期比30.9％増の114.00億円、営業利益予想を12.00億円以上と発表している。判例データベース「判例秘書」を提供するエル・アイ・シー（東京都港区）の連結子会社化で、売上高が単独ベースの予想（107.30億円）より上振れる見通し。また、AIを搭載した企業法務向け書籍検索サービス「BUSINESS LAWYERS LIBRARY AIアシスタント（β版）」の提供を開始する。《ST》