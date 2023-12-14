関連記事
弁護士コム 大幅に続伸、24年3月期の売上高予想30.9％増、エル・アイ・シーの子会社化で上振れ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:34JST <6027> 弁護士コム 4270 +70
大幅に続伸。連結決算の開始に伴い、24年3月期の売上高予想を前期比30.9％増の114.00億円、営業利益予想を12.00億円以上と発表している。判例データベース「判例秘書」を提供するエル・アイ・シー（東京都港区）の連結子会社化で、売上高が単独ベースの予想（107.30億円）より上振れる見通し。また、AIを搭載した企業法務向け書籍検索サービス「BUSINESS LAWYERS LIBRARY AIアシスタント（β版）」の提供を開始する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ベルトラ 大幅に続伸、一時1ドル＝140円台後半の円高で海外旅行需要に期待／新興市場スナップショット 12/14 13:46
- カヤック 大幅に続伸、ウェルプレイド・ライゼストの好業績見通しを材料視、過半数の株式保有／新興市場スナップショット 12/14 12:45
- ＩＮＴＬＯＯＰ ストップ安売り気配、24年7月期第1四半期の営業利益1.76億円、前四半期比46.8％減／新興市場スナップショット 12/14 10:09
- ウェルプレイドＲ ストップ高買い気配、24年10月期の営業利益予想は10倍、前期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット 12/14 09:55
- ナレルグループ 大幅に3日ぶり反発、24年10月期の営業利益予想12.2％増、年間配当は110円に増配予想／新興市場スナップショット 12/14 09:38