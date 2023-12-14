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カヤック 大幅に続伸、ウェルプレイド・ライゼストの好業績見通しを材料視、過半数の株式保有／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:45JST <3904> カヤック 713 +93
大幅に続伸。グループ会社のウェルプレイド・ライゼスト＜9565＞が24年10月期の営業利益予想を前期比954.7％増の1.50億円と発表し、買い材料視されている。四半期報告書によると、カヤックは4月30日現在でウェルプレイド・ライゼスト株143万9000株（所有割合52.97％）を保有する筆頭株主。同株はストップ高買い気配を付けており、カヤックの財務に好影響を及ぼすとの見方から買いが入っているようだ。《ST》
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