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東エレク 高値更新で+2σが目先のターゲット
記事提供元：フィスコ
*12:00JST <8035> 東エレク 24575 +1230
大幅続伸で11月24日以来の年初来高値を更新。昨日は一時24000円を回復したものの、年初来高値水準での上値の重さが意識されていた。本日は同水準を明確に上放れてきたこともあり、トレンドが強まりやすいだろう。ボリンジャーバンドの+1σをクリアし、+2σが位置する25070円辺りが目先的なターゲットになりそうだ。《FA》
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