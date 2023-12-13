東エレク　高値更新で+2σが目先のターゲット

*12:00JST <8035> 東エレク 24575 +1230

大幅続伸で11月24日以来の年初来高値を更新。昨日は一時24000円を回復したものの、年初来高値水準での上値の重さが意識されていた。本日は同水準を明確に上放れてきたこともあり、トレンドが強まりやすいだろう。ボリンジャーバンドの+1σをクリアし、+2σが位置する25070円辺りが目先的なターゲットになりそうだ。《FA》