*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ

電力・ガス業が下落率トップ。そのほか銀行業、鉱業、輸送用機器、繊維業なども下落。一方、電気機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、小売業、証券業、その他製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電気機器 ／ 4,081.37 ／ 0.67

2. 非鉄金属 ／ 1,112.85 ／ 0.39

3. 小売業 ／ 1,640.5 ／ 0.25

4. 証券業 ／ 473.8 ／ 0.23

5. その他製品 ／ 4,323.92 ／ 0.11

6. 不動産業 ／ 1,716.86 ／ 0.07

7. 機械 ／ 2,551.82 ／ 0.01

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,634.98 ／ 0.00

9. 建設業 ／ 1,521.22 ／ -0.01

10. 金属製品 ／ 1,275. ／ -0.01

11. 陸運業 ／ 2,115.62 ／ -0.02

12. ガラス・土石製品 ／ 1,227.57 ／ -0.04

13. 化学工業 ／ 2,315.78 ／ -0.08

14. 保険業 ／ 1,766.76 ／ -0.09

15. 食料品 ／ 2,178.78 ／ -0.10

16. 空運業 ／ 243. ／ -0.12

17. ゴム製品 ／ 4,408.43 ／ -0.12

18. 海運業 ／ 1,438.19 ／ -0.19

19. 情報・通信業 ／ 5,256.22 ／ -0.20

20. 鉄鋼 ／ 738.77 ／ -0.25

21. その他金融業 ／ 879.72 ／ -0.33

22. 精密機器 ／ 10,685.18 ／ -0.34

23. パルプ・紙 ／ 511.26 ／ -0.35

24. 水産・農林業 ／ 556.46 ／ -0.48

25. サービス業 ／ 2,712.95 ／ -0.62

26. 医薬品 ／ 3,454.05 ／ -0.63

27. 卸売業 ／ 3,156.32 ／ -0.65

28. 石油・石炭製品 ／ 1,442.87 ／ -0.75

29. 繊維業 ／ 652.73 ／ -0.77

30. 輸送用機器 ／ 4,219.52 ／ -0.78

31. 鉱業 ／ 559.92 ／ -0.82

32. 銀行業 ／ 261.44 ／ -1.50

33. 電力・ガス業 ／ 512.12 ／ -1.69《CS》