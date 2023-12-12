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前日に動いた銘柄 part1 鳥貴族HD、フリービット、アウトソーシングなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 鳥貴族HD、フリービット、アウトソーシングなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
ノバック＜5079＞ 2799 -170
24年4月期業績予想を下方修正。
共和工業＜5971＞ 4725 -15
上期営業利益78.2％増で買い先行するも失速。
大盛工＜1844＞ 188 +3
第1四半期営業利益が53.4％増で買い先行だが朝高の後は売りに押される。
シンバイオ製薬＜4582＞ 301 +76
注射剤ブリンシドフォビルの第2a相臨床試験でウイルス消失確認。
ラクオリア創薬＜4579＞ 706 -150
23年12月期業績予想を下方修正。
イトクロ＜6049＞ 324 -46
24年10月期の営業利益予想は74.2％減-29.1％増、材料出尽くし感。
アウトソーシング＜2427＞ 1453.5 +300
MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せ。
フリービット＜3843＞ 1333 +210
業績上方修正や大幅増配を評価。
鳥貴族HD＜3193＞ 3335 +501
第1四半期営業益は想定以上の好進捗に。
東京電力HD＜9501＞ 891.6 +113.8
規制委が柏崎刈羽を現地調査などと伝わっている。
アルトナー＜2163＞ 1978 +252
業績上方修正や増配を発表。
東京楽天地＜8842＞ 6800 +660
東宝によるTOB価格6720円にサヤ寄せが続く。
ベステラ＜1433＞ 1067 +67
8-10月期の収益急回復がインパクトに。
三井E＆S＜7003＞ 594 +50
先週末の大幅安を受けて押し目買い優勢に。
カナモト＜9678＞ 2846 +264
今期増益見通しや自社株買いの実施発表で。
じげん＜3679＞ 528 +32
先週末には説明会を開催しているもよう。
京成電鉄＜9009＞ 6626 +325
電鉄株の中でも異色の強さだが、目立った新規材料はなし。
サンケン電気＜6707＞ 7608 +359
半導体関連の出遅れとしても物色向かう。
日本M＆A＜2127＞ 714.7 +39.5
中小企業のM&A促進に向けた税優遇制度を引き続き期待視か。
ツルハHD＜3391＞ 12465 +630
米ベインやKKRなど複数ファンドが買収に名乗りと伝わる。
第一三共<4568> 4140 +150
UBS証券では目標株価引き上げ観測。
霞ヶ関キャピタル<3498> 7130 -1500
公募増資実施などによる株式価値の希薄化嫌気。
エイチーム<3662> 583 -52
第1四半期営業赤字転落をネガティブ視。《CS》
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