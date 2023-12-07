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エリアリンク 2023年11月度月次実績
記事提供元：フィスコ
*09:32JST エリアリンク---2023年11月度月次実績
エリアリンク＜8914＞は6日、2023年11月度月次実績を発表した。
ハローストレージ稼働状況の総室数が101,405、稼働室数が89,530、稼働率が88,29％、既存稼働率が90,94％、新規稼働率が55,47％。既存に関しては90％超を維持、新規に関しては55％を超え、引き続き高稼働を維持している。2023年11月出店は12物件457室、2023年出店目標4,700室に対し、11月までの出店累計4,597室。2023年11月退店は8物件829室。退店のうち7物件805室は私募ファンドが保有していた物件のオーナー変更に伴う管理物件の解約の影響によるものである。《SI》
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