*09:29JST マイクロアド---TikTok for Businessと提携、「UNIVERSE」のモバイルアプリ広告配信先を拡充

マイクロアド<9553>は7日、TikTok for Businessと提携したと発表。

TikTok for Business は、TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しており、今回同社の提供する広告配信プラットフォーム「UNIVERSE」は、TikTok for Businessが運営する広告ネットワーク「Pangle」と広告取引を開始する。

Pangleは、ゲーム・漫画・ライフスタイル系などを中心とする、TikTok以外のさまざまなジャンルのアプリに広告配信が可能な、アプリ事業者向けの広告収益化プラットフォーム。

アプリ事業者はPangleを通じて、TikTok for Businessの独自のリソースを活用し、収益の最大化及び、幅広い視聴者に届けることができる。

同社はPangleとの連携により、ポストCookie時代に備え、Cookieを利用しないモバイルアプリにおける動画リワードやバナー広告を中心とした広告枠を拡充することで、広告主の広告効果最大化を支援していく。《SI》