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オキサイド 大幅高、独の公的研究機関から次世代レーザ用光学単結晶を技術移転／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:24JST <6521> オキサイド 3460 +130
大幅高。ドイツの公的研究機関IKZと次世代レーザ用光学単結晶の技術移転に関する共同研究開発契約を締結したと発表している。IKZの研究成果である次世代のレーザ用光学単結晶材料をオキサイドに技術移転する。現在実用化されているレーザは、単結晶材料の特性が高出力化や短波長化に限界をもたらしているものが多くあるとされ、この限界を打破したいという両者の理念が一致したという。《ST》
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