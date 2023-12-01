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毎コムネットなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜8908＞ ;毎コムネット;595%;58900;1.86;746;3 ＜3349＞ ;コスモス薬品;381%;520500;0.07;15815;165 ＜1430＞ ;１ｓｔコーポ;363%;88300;0.95;732;-6 ＜9278＞ ;ブックオフGHD;274%;146900;0.81;1090;5 ＜3160＞ ;大光;229%;122600;0.62;636;-2 ＜3198＞ ;SFP;172%;39100;0.58;2247;14 ＜9765＞ ;オオバ;166%;103100;1.25;915;-3 ＜2752＞ ;フジオフード;144%;218700;0.07;1449;5 ＜3028＞ ;アルペン;131%;120000;0.15;1941;-9 ＜5660＞ ;神鋼鋼線;129%;900;7.14;1063;-11 ＜2791＞ ;大黒天;125%;33100;0.48;6220;60 ＜2702＞ ;マクドナルド;111%;624400;0.10;6280;-30 ＜3035＞ ;ＫＴＫ;110%;1100;5.21;542;4 ＜9603＞ ;Ｈ．Ｉ．Ｓ．;101%;452100;1.79;1716;-6 ＜2114＞ ;フジ日本;89%;25000;0.43;966;-3 ＜2796＞ ;ファーマライズ;85%;11500;0.66;631;-9 ＜4424＞ ;Amazia;85%;4600;12.73;375;-7 ＜2304＞ ;ＣＳＳＨＤ;85%;13200;2.89;717;-30 ＜4382＞ ;HEROZ;85%;56500;3.74;1337;-42 ＜5942＞ ;日フイルコン;81%;25500;0.94;471;2
[コメント]毎コムネット＜8908＞は21日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の5.7億円から8.8億円と一転増益予想に引き上げ。不動産マネジメントや人材ソリューションの売上が計画を上回って推移のほか、課外活動ソリューションは計画を大きく上回る売り上げとなっている。《TY》
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