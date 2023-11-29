*00:15JST 【市場反応】米11月消費者信頼感指数、予想上回りドル売り一服

米コンファレンスボードが発表した11月消費者信頼感指数は102と、予想を上回った。しかし、10月分が99.1と、速報の102.6から昨年7月来の低水準に下方修正された。

同時刻に発表された米11月リッチモンド連銀製造業指数は－5と、予想外に8月来のマイナスに落ち込んだ。

11月消費者信頼感指数が予想を上回り、米国債相場は再び上昇。10年債利回りは4.42％から4.38％へ低下。

ドル売りは一服。ドル・円は148円14銭から148円34銭へじり高推移。ユーロ・ドルは1.0974ドルで伸び悩んだ。

【経済指標】

・米・11月リッチモンド連銀製造業指数：－5（予想：1、10月：3）

・米・11月消費者信頼感指数：102（予想：101.0、10月：99.1←102.6）《KY》