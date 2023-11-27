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27日の日本国債市場概況：債券先物は145円70銭で終了

2023年11月27日 17:14

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記事提供元：フィスコ

*17:14JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は145円70銭で終了


＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付145円59銭 高値145円72銭 安値145円53銭 引け145円70銭
売買高総計18337枚

2年 454回 0.059％
5年 163回 0.345％
10年 372回 0.771％
20年 186回 1.503％

債券先物12月限は、145円59銭で取引を開始。前週末NY市場からの米金利上昇を受けて売りが先行し、145円53銭まで下げた。その後、米金利の上昇が一服し、日経平均株価が下落するなかで買いが優勢になり、145円72銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は4.96％、10年債は4.48％、30年債は4.61％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.63％、英国債は4.27％、オーストラリア10年債は4.56％、NZ10年債は5.02％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞
・24:00　米・10月新築住宅販売件数（予想：72.3万戸、9月：75.9万戸）
・24:30　米・11月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-16.0、10月：-19.2）
・01:30　米財務省・2年債入札
・03:00　米財務省・5年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》

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