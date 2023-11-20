ヘッドウォーター　大幅に反発、「Microsoft Azure」利用企業向けに「Copilot内製化支援サービス」開／新興市場スナップショット

*12:44JST <4011> ヘッドウォーター 9950 +860

大幅に反発。マイクロソフトが提供する「Microsoft Azure」や「Microsoft 365」利用企業向けに大規模言語モデル（LLM）技術のナレッジシェアと伴走支援体制を構築する「Copilot内製化支援サービス」を開始すると発表している。システム開発の内製化を企図する顧客企業に向け、ヘッドウォータースの専任ソリューションエンジニアやコンサルタントなどで専用の体制を構築し、生成AIの活用習熟度に合わせた支援サービスを提供する。《ST》