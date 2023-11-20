関連記事
ヘッドウォーター 大幅に反発、「Microsoft Azure」利用企業向けに「Copilot内製化支援サービス」開／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:44JST <4011> ヘッドウォーター 9950 +860
大幅に反発。マイクロソフトが提供する「Microsoft Azure」や「Microsoft 365」利用企業向けに大規模言語モデル（LLM）技術のナレッジシェアと伴走支援体制を構築する「Copilot内製化支援サービス」を開始すると発表している。システム開発の内製化を企図する顧客企業に向け、ヘッドウォータースの専任ソリューションエンジニアやコンサルタントなどで専用の体制を構築し、生成AIの活用習熟度に合わせた支援サービスを提供する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ベースフード ストップ高、自主回収で売上高3.3億円控除、営業外費用0.3億円計上へ、悪材料出尽くし／新興市場スナップショット 11/20 12:33
- ロボペイ 大幅に反発、セキュア及びHOUSEIと連携、店舗の24時間無人化ソリューション提供へ／新興市場スナップショット 11/20 10:22
- アスカネット 大幅に3日ぶり反発、バーチャルライバー事務所運営のBETを子会社化、取得価額4.37億円／新興市場スナップショット 11/20 10:03
- グリッド 大幅に7日ぶり反発、四国電と共同開発の電力需給計画立案システム、年10億円超の収益効果／新興市場スナップショット 11/20 09:51
- 新興市場見通し：米金融引き締め政策の終わりを見据え続伸か、IPOは1社 11/18 15:21