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Ｗａｑｏｏ ストップ安、24年9月期予想の営業減益を引き続き材料視、材料出尽くし感も／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:18JST <4937> Ｗａｑｏｏ 1730 -500
ストップ安。15日に24年9月期の営業利益予想を前期比76.2％減の0.66億円と発表したことが引き続き売り材料視されている。売上高予想は18.9％増の20.52億円で増収は確保するものの、積極的かつ戦略的な先行投資などで営業利益は減少する見通し。Waqoo株は15日の決算発表前に直近高値（2770円）まで上昇するなど短期間に急騰していたため、業績見通しを受けて材料出尽くし感からの売りも広がっているようだ。《ST》
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