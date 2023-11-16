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ＧＥＩ　大幅に8日ぶり反発、住友林業とバイオリファイナリー事業で資本業務提携／新興市場スナップショット

2023年11月16日 09:31

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記事提供元：フィスコ

*09:31JST <9212> ＧＥＩ 730 +41
大幅に8日ぶり反発。住友林業＜1911＞と木質バイオマスを原料としたバイオリファイナリー事業の推進で資本業務提携すると発表している。植物や農作物などのバイオマスを原料に化学品や燃料を作り出す技術で、石油化学に代わる技術として期待されているという。将来的には木質バイオマスを原料とした化学品の商用生産を目指す。住友林業はGreen Earth Institute株90万株を取得する。発行済株式数に対する割合は7.98％。《ST》

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