ＧＭＯ－ＦＧ　続伸、24年9月期の営業利益は前期比25.9％増／新興市場スナップショット

*13:56JST <4051> ＧＭＯ－ＦＧ 10560 +60

続伸。前日に23年9月期決算を発表、営業利益は前期比51.3％増の11.2億円に拡大し、年間配当金を39円から46円に増額した。利益貢献度の高いリカーリング型売上の源泉である稼働端末台数、決済処理件数・金額も着実に拡大した。また、24年9月期の営業利益も前期比25.9％増の14.1億円に伸びを見込みで、今期の年間配当金も前期比6円増の52円に増配するもよう。引き続き、加盟店のニーズに合った決済端末機器の販売、決済処理センターの増強、加盟店及びアライアンス先の新規獲得等に注力するようだ。《ST》