*15:38JST 東証業種別ランキング：倉庫・運輸関連業が上昇率トップ

倉庫・運輸関連業が上昇率トップ。そのほかゴム製品、保険業、その他製品、電力・ガス業なども上昇。一方、化学工業が下落率トップ。そのほか海運業、建設業、サービス業、空運業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,560.49 ／ 2.41

2. ゴム製品 ／ 4,281.31 ／ 1.74

3. 保険業 ／ 1,708.08 ／ 1.33

4. その他製品 ／ 4,361.07 ／ 1.15

5. 電力・ガス業 ／ 472.76 ／ 1.10

6. 非鉄金属 ／ 1,113.54 ／ 0.89

7. 食料品 ／ 2,227.29 ／ 0.88

8. 精密機器 ／ 9,997.06 ／ 0.64

9. 石油・石炭製品 ／ 1,324.64 ／ 0.62

10. 鉄鋼 ／ 739.08 ／ 0.59

11. パルプ・紙 ／ 513.71 ／ 0.52

12. 銀行業 ／ 257.79 ／ 0.52

13. 金属製品 ／ 1,284.67 ／ 0.44

14. 証券業 ／ 467.42 ／ 0.33

15. 小売業 ／ 1,605.3 ／ 0.27

16. 不動産業 ／ 1,694.85 ／ 0.10

17. 機械 ／ 2,599.39 ／ 0.03

18. 輸送用機器 ／ 4,431.95 ／ -0.01

19. 医薬品 ／ 3,430.42 ／ -0.03

20. 陸運業 ／ 2,054.74 ／ -0.09

21. 情報・通信業 ／ 5,227.4 ／ -0.10

22. 水産・農林業 ／ 530.66 ／ -0.11

23. 繊維業 ／ 663.76 ／ -0.18

24. ガラス・土石製品 ／ 1,257.14 ／ -0.24

25. 卸売業 ／ 3,264.03 ／ -0.25

26. 電気機器 ／ 3,961.95 ／ -0.28

27. 鉱業 ／ 586.53 ／ -0.43

28. その他金融業 ／ 890.06 ／ -0.47

29. 空運業 ／ 239.62 ／ -0.50

30. サービス業 ／ 2,590.28 ／ -0.58

31. 建設業 ／ 1,510.86 ／ -0.65

32. 海運業 ／ 1,350.79 ／ -0.89

33. 化学工業 ／ 2,308.57 ／ -1.26《CS》