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【市場反応】米11月ミシガン大消費者信頼感指数、長期インフレ率は12年ぶり高水準で利上げ終了観測が後退、ドル買い
記事提供元：フィスコ
*00:38JST 【市場反応】米11月ミシガン大消費者信頼感指数、長期インフレ率は12年ぶり高水準で利上げ終了観測が後退、ドル買い
米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は60.4と、10月63.8から予想外に低下し、5月来で最低となった。米連邦準備制度理事会（FRB）が注視している同指数の期待インフレ率速報値で1年は4.4％と、10月4.2％から低下予想に反し上昇し、4月来で最高。2か月連続で上昇した。また、5-10年期待インフレ率速報値も3.2％と、10月3.0％から予想外に上昇し、2011年3月以降12年ぶり高水準に達した。
特に長期の期待インフレ率の上昇を受け利上げ終了観測が後退。米2年債利回りは再び5％台へ上昇。ドル買いも再開し、ドル・円は151円32銭から151円55銭まで上昇した。
ユーロ・ドルは1.0693ドルの高値から1.0663ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2227ドルから1.2190ドルまで下落した。
【経済指標】
・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：60.4（予想：63.8、10月：63.8）
・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.4％（予想：4.0％、10月：4.2％）
・米・11月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.2％（予想：3.0％、10月：3.0％）《KY》
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