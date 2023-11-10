ジェノバ　大幅に3日続伸、24年9月期の営業利益予想2.3％増、年間配当予想は増配の5円／新興市場スナップショット

*14:37JST <5570> ジェノバ 882 +50

大幅に3日続伸。24年9月期の営業利益予想を前期比2.3％増の6.66億円と発表している。測量分野での堅調なベースアップに加え、ICT土木やIT農業分野、ドローンサービスなどでの需要拡大を見込む。年間配当予想は5.00円とし、前期（4.00円）から増配する見通し。23年9月期の営業利益は9.2％増の6.51億円で着地し、会社計画（6.30億円）を超過達成した。これに伴い、期末配当予想を従来の3.00円から4.00円に増額修正している。《ST》