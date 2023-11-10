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ヤプリ 大幅に反発、23年12月期の営業利益予想を上方修正、コスト構造見直しの効果／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:17JST <4168> ヤプリ 1170 +67
大幅に反発。23年12月期の営業損益予想を従来の0.24億円の黒字から2.30億円の黒字（前期実績8.18億円の赤字）に上方修正している。抜本的なコスト構造の見直しを図った結果、当初想定を上回る速度で効果が表れているため。一方、純損益予想は従来の0.15億円の黒字から3.96億円の赤字（同9.41億円の赤字）に下方修正した。信託型ストックオプションの源泉所得税の要納付相当分と関連費用として6.00億円を計上した。《ST》
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