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エアクロ　大幅に4日続伸、全国730店舗のサロンを展開するダイアナと業務提携／新興市場スナップショット

2023年11月9日 14:01

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記事提供元：フィスコ

*14:01JST <9557> エアクロ 370 +6
大幅に4日続伸。プロポーションづくりの総合コンサルティング企業であるダイアナ（東京都渋谷区）と業務提携したと発表している。ダイアナが展開する全国約730店舗のサロンと登録会員数100万人超の自社の月額制ファッションレンタルサービス「airCloset」の会員基盤を連携し、両社間の相互送客を実施する。顧客が持つニーズに幅広く対応し、両社の事業成長を加速させることを目指す。《ST》

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