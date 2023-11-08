*17:16JST 8日の日本国債市場概況：債券先物は144円67銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付144円49銭 高値144円72銭 安値144円43銭 引け144円67銭

売買高総計22942枚

2年 454回 0.114％

5年 162回 0.408％

10年 372回 0.846％

20年 186回 1.582％

債券先物12月限は、144円49銭で取引を開始。原油安などによる米金利低下を受けて買いが優勢になり、144円43銭から144円72銭まで上げた。あすの30年債入札への期待感からとみられる買いもあったもよう。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.93％、10年債は4.60％、30年債は4.75％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.65％、英国債は4.26％、オーストラリア10年債は4.58％、NZ10年債は5.09％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:30 ベイリー英中銀総裁基調講演（アイルランド中銀主催会合）

・19:00 ユーロ圏・9月小売売上高（前月比予想：-0.2％、8月：-1.2％）

・19:15 クック米FRB理事講演（金融安定、アイルランド中銀主催会合）

・23:15 パウエル米FRB議長開会あいさつ（中銀調査統計関連会議）

・24:00 米・9月卸売在庫改定値（前月比予想：0.0％、速報値：0.0％）

・03:00 米財務省・10年債入札

・03:40 ウィリアムズNY連銀総裁基調講演（中銀調査統計関連会議）

・04:00 バー米FRB副議長(銀行監督担当)講演（地域再投資法関連）

・06:45 ジェファーソン米FRB副議長閉会あいさつ（中銀調査統計関連会議）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》