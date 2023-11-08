*13:27JST 今仙電機製作所---2024年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値に差異

今仙電機製作所＜7266＞は7日、5月12日に公表した2024年3月期第2四半期連結累計期間（2023年4月-9月）の業績予想値と実績値に差異が発生したことを発表。

2024年3月期第2四半期連結累計期間は、為替影響により売上高は、473.32億円（前回予想5.32億円増）、営業利益は経費抑制など社内改善や費用の下期への持越しなどにより、-2.76億円（同6.94億円増）、為替差益の計上により経常利益は、2.08億円（同12.38億円増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は固定資産売却益の発生および希望退職制度に伴う特別損失が計画に比べ縮小したことにより、-11.14億円（同17.16億円増）となり、前回予想を上回った。《SI》