関連記事
個別銘柄戦略:島津製やあらたなどに注目
*09:08JST 個別銘柄戦略:島津製やあらたなどに注目
昨日7日の米株式市場でNYダウは56.74ドル高の34152.60、ナスダック総合指数は121.08pt高の13639.86、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円高の32480円。為替は1ドル＝150.30-40円。今日の東京市場では、上半期営業利益が4.6％増と第1四半期の8.4％減から増益に転じたタムラ製＜6768＞、上半期営業利益が33.4％減と第1四半期の78.5％減から減益率が縮小したスクエニHD＜9684＞、24年3月期業績予想を上方修正したスズキ＜7269＞、島津製＜7701＞、横河電＜6841＞、参天薬＜4536＞、24年3月期利益予想を上方修正した東急建設＜1720＞、GSユアサ＜6674＞、24年3月期業績と配当予想を上方修正したグローリー＜6457＞、USS＜4732＞、24年3月期業績と配当予想の上方修正・1株につき2株の株式分割・発行済株式数の3.4％上限の自社株買いを発表したあらた＜2733＞、1株2650円でマネジメント・バイアウト（MBO）を実施すると発表したシミックHD＜2309＞などが物色されそうだ。一方、上半期営業利益が25.0％減と第1四半期の14.7％減から減益率が拡大したカヤバ＜7242＞、第3四半期累計の営業利益が5.8％減と上半期の2.8％増から減益に転じたパイロット＜7846＞、24年9月期営業利益が37.1％減予想と発表したBEENOS＜3328＞、23年12月期業績予想を下方修正した東海カ＜5301＞、24年3月期利益予想を下方修正したサンケン電＜6707＞、24年3月期業績と配当予想を下方修正した山一電＜6941＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 三洋化成工業 「FlavoTone」の販売開始 11/ 8 09:16
- 三洋化成工業 2024年3月期第2四半期連結累計期間および通期の連結業績予想の修正 11/ 8 09:14
- 【IPO】ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ<5888> -買い気配、本日東証グロース市場に新規上場 11/ 8 09:01
- ＧＳユアサ、BASE◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 11/ 8 08:44
- タスキ 2月高値の1463円が射程に 11/ 8 08:25