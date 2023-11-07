*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ

電力・ガス業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、保険業、陸運業、その他 金融業、建設業なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、非鉄金属も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 水産・農林業 ／ 522.14 ／ 1.19

2. 鉄鋼 ／ 744.47 ／ 0.41

3. 非鉄金属 ／ 1,132.8 ／ 0.13

4. 繊維業 ／ 662.93 ／ -0.28

5. 石油・石炭製品 ／ 1,336.77 ／ -0.35

6. ガラス・土石製品 ／ 1,256.77 ／ -0.40

7. 卸売業 ／ 3,241.38 ／ -0.42

8. 医薬品 ／ 3,410.51 ／ -0.54

9. 輸送用機器 ／ 4,454.61 ／ -0.54

10. ゴム製品 ／ 4,223.04 ／ -0.65

11. 化学工業 ／ 2,334.9 ／ -0.67

12. 銀行業 ／ 262.58 ／ -0.89

13. 小売業 ／ 1,588.15 ／ -1.05

14. その他製品 ／ 4,183.63 ／ -1.08

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,475.23 ／ -1.15

16. 情報・通信業 ／ 5,234.8 ／ -1.15

17. 証券業 ／ 467.59 ／ -1.21

18. 海運業 ／ 1,324.92 ／ -1.21

19. 電気機器 ／ 3,928.3 ／ -1.24

20. 金属製品 ／ 1,270.55 ／ -1.26

21. 機械 ／ 2,592.87 ／ -1.47

22. 不動産業 ／ 1,695.51 ／ -1.48

23. 空運業 ／ 233.32 ／ -1.58

24. 鉱業 ／ 608.47 ／ -1.76

25. サービス業 ／ 2,623.42 ／ -1.82

26. 精密機器 ／ 9,949.82 ／ -1.84

27. 食料品 ／ 2,181.65 ／ -1.85

28. 建設業 ／ 1,512.47 ／ -2.00

29. その他金融業 ／ 885.07 ／ -2.02

30. 陸運業 ／ 2,053.35 ／ -2.18

31. 保険業 ／ 1,697.62 ／ -2.23

32. パルプ・紙 ／ 529.77 ／ -2.95

33. 電力・ガス業 ／ 476.19 ／ -4.17《CS》