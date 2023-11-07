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東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ
電力・ガス業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、保険業、陸運業、その他 金融業、建設業なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、非鉄金属も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 522.14 ／ 1.19
2. 鉄鋼 ／ 744.47 ／ 0.41
3. 非鉄金属 ／ 1,132.8 ／ 0.13
4. 繊維業 ／ 662.93 ／ -0.28
5. 石油・石炭製品 ／ 1,336.77 ／ -0.35
6. ガラス・土石製品 ／ 1,256.77 ／ -0.40
7. 卸売業 ／ 3,241.38 ／ -0.42
8. 医薬品 ／ 3,410.51 ／ -0.54
9. 輸送用機器 ／ 4,454.61 ／ -0.54
10. ゴム製品 ／ 4,223.04 ／ -0.65
11. 化学工業 ／ 2,334.9 ／ -0.67
12. 銀行業 ／ 262.58 ／ -0.89
13. 小売業 ／ 1,588.15 ／ -1.05
14. その他製品 ／ 4,183.63 ／ -1.08
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,475.23 ／ -1.15
16. 情報・通信業 ／ 5,234.8 ／ -1.15
17. 証券業 ／ 467.59 ／ -1.21
18. 海運業 ／ 1,324.92 ／ -1.21
19. 電気機器 ／ 3,928.3 ／ -1.24
20. 金属製品 ／ 1,270.55 ／ -1.26
21. 機械 ／ 2,592.87 ／ -1.47
22. 不動産業 ／ 1,695.51 ／ -1.48
23. 空運業 ／ 233.32 ／ -1.58
24. 鉱業 ／ 608.47 ／ -1.76
25. サービス業 ／ 2,623.42 ／ -1.82
26. 精密機器 ／ 9,949.82 ／ -1.84
27. 食料品 ／ 2,181.65 ／ -1.85
28. 建設業 ／ 1,512.47 ／ -2.00
29. その他金融業 ／ 885.07 ／ -2.02
30. 陸運業 ／ 2,053.35 ／ -2.18
31. 保険業 ／ 1,697.62 ／ -2.23
32. パルプ・紙 ／ 529.77 ／ -2.95
33. 電力・ガス業 ／ 476.19 ／ -4.17《CS》
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