*01:35JST NY外為：ドル・円再び150円試す、クックFRB理事はノンバンクのリスクを警告

連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事は講演で、中銀の政策が経済を鎮静化させ金融状況を引き締める中で、ノンバンクの弱さを綿密に監視していくとの姿勢を表明した。リスクが市場の圧力を加速させる可能性を警告。商業用不動産担保証券の延滞率が最近上昇していると注意を促した。

ドルは買戻しが継続。ドル・円は149円83銭まで上昇し再び150円を試す展開。ユーロ・ドルは1.0742ドルでもみ合いとなった。ポンド・ドルは1.2370ドルまで下落した。《KY》