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2日の日本国債市場概況：債券先物は144円08銭で終了
*17:22JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は144円08銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付143円97銭 高値144円16銭 安値143円93銭 引け144円08銭
売買高総計32706枚
2年 454回 0.142％
5年 162回 0.448％
10年 372回 0.913％
20年 186回 1.690％
債券先物12月限は、143円97銭で取引を開始。米国の財務省の四半期定期入札規模が予想を下回り、連邦準備制度理事会（FRB）は2会合連続で利上げを見送り、パウエル議長が利上げ終了の可能性を示唆との見方から、金利が低下したこと。また、財務省の10年債入札の結果は無難との見方で安心感が広がったことから、買いが優勢になり、143円93銭から144円16銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.97％、10年債は4.74％、30年債は4.92％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.74％、英国債は4.45％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は5.25％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・17:55 独・10月失業率（予想：5.8％、9月：5.7％）
・17:55 独・10月製造業PMI改定値（予想：40.7、速報値：40.7）
・18:00 ユーロ圏・10月製造業PMI改定値（予想：43.0、速報値：43.0）
・21:00 英中銀が政策金利発表（5.25％に据え置き予想）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回：21.0万件）
・21:30 米・7-9月期非農業部門労働生産性速報値（前期比年率予想：+4.3％、4-6月期：+3.5％）
・23:00 米・9月製造業受注（前月比予想：+2.3％、8月：+1.2％）
・23:00 米・9月耐久財受注改定値（前月比予想：+4.7％、速報値：+4.7％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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