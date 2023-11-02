*17:22JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は144円08銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付143円97銭 高値144円16銭 安値143円93銭 引け144円08銭

売買高総計32706枚

2年 454回 0.142％

5年 162回 0.448％

10年 372回 0.913％

20年 186回 1.690％

債券先物12月限は、143円97銭で取引を開始。米国の財務省の四半期定期入札規模が予想を下回り、連邦準備制度理事会（FRB）は2会合連続で利上げを見送り、パウエル議長が利上げ終了の可能性を示唆との見方から、金利が低下したこと。また、財務省の10年債入札の結果は無難との見方で安心感が広がったことから、買いが優勢になり、143円93銭から144円16銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.97％、10年債は4.74％、30年債は4.92％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.74％、英国債は4.45％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は5.25％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:55 独・10月失業率（予想：5.8％、9月：5.7％）

・17:55 独・10月製造業PMI改定値（予想：40.7、速報値：40.7）

・18:00 ユーロ圏・10月製造業PMI改定値（予想：43.0、速報値：43.0）

・21:00 英中銀が政策金利発表（5.25％に据え置き予想）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回：21.0万件）

・21:30 米・7-9月期非農業部門労働生産性速報値（前期比年率予想：+4.3％、4-6月期：+3.5％）

・23:00 米・9月製造業受注（前月比予想：+2.3％、8月：+1.2％）

・23:00 米・9月耐久財受注改定値（前月比予想：+4.7％、速報値：+4.7％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》