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スタメン　大幅に反発、労働組合向けアプリ「TUNAG for UNION」の導入組合数が100組合突破／新興市場スナップショット

2023年11月2日 12:31

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記事提供元：フィスコ

*12:31JST <4019> スタメン 702 +26
大幅に反発。労働組合向けアプリ「TUNAG for UNION」の導入組合数が100組合を突破したと発表している。情報共有の促進による労働組合内のつながり強化のほか、DX化による業務効率化、労働組合専門のトレーナーが支援することで各労働組合の課題や目指したい姿に合わせた取り組みができるとしている。導入した伊藤忠商事＜8001＞の労働組合によると、アンケートの回答率が大幅に増加するなどの効果が表れているという。《ST》

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