*15:38JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ

輸送用機器が上昇率トップ。そのほか証券業、海運業、精密機器、倉庫・運輸関連業、電気機器なども上昇（下落）。一方、空運業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 輸送用機器 ／ 4,323.34 ／ 4.68

2. 証券業 ／ 464.98 ／ 4.30

3. 海運業 ／ 1,426.11 ／ 3.35

4. 精密機器 ／ 9,799.66 ／ 3.34

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,528.42 ／ 3.34

6. 電気機器 ／ 3,818.69 ／ 3.15

7. 銀行業 ／ 270.42 ／ 2.95

8. 医薬品 ／ 3,451.16 ／ 2.79

9. 電力・ガス業 ／ 480.07 ／ 2.63

10. その他金融業 ／ 908.98 ／ 2.62

11. 鉄鋼 ／ 746.12 ／ 2.57

12. ゴム製品 ／ 4,188.6 ／ 2.52

13. 卸売業 ／ 3,185.03 ／ 2.48

14. 化学工業 ／ 2,291.17 ／ 2.42

15. サービス業 ／ 2,557.72 ／ 2.31

16. 金属製品 ／ 1,251.33 ／ 2.22

17. 保険業 ／ 1,723.01 ／ 2.21

18. 陸運業 ／ 2,077.38 ／ 2.11

19. 食料品 ／ 2,179.24 ／ 2.02

20. 機械 ／ 2,505.45 ／ 2.00

21. 非鉄金属 ／ 1,080.52 ／ 1.96

22. ガラス・土石製品 ／ 1,238.94 ／ 1.86

23. 不動産業 ／ 1,679.36 ／ 1.85

24. 建設業 ／ 1,536.55 ／ 1.75

25. 繊維業 ／ 645.94 ／ 1.72

26. 石油・石炭製品 ／ 1,348.49 ／ 1.65

27. 鉱業 ／ 631.08 ／ 1.63

28. その他製品 ／ 4,164.08 ／ 1.52

29. パルプ・紙 ／ 555.85 ／ 1.00

30. 小売業 ／ 1,591.08 ／ 0.95

31. 情報・通信業 ／ 5,191.31 ／ 0.95

32. 水産・農林業 ／ 532.26 ／ 0.61

33. 空運業 ／ 229.84 ／ -1.19《CS》