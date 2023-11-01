デコルテＨＤ　大幅に3日続伸、千葉県船橋市にウエディングフォトスタジオを12月9日オープン／新興市場スナップショット

*12:45JST <7372> デコルテＨＤ 732 +36

大幅に3日続伸。事業子会社が三井不動産＜8801＞と定期建物賃貸借契約を締結し、ウエディングフォトスタジオ「スタジオAQUA千葉船橋店」（千葉県船橋市）を12月9日にオープンすると発表している。場所は南船橋駅前に新たにオープンする商業施設「ららテラスTOKYO-BAY」内で、千葉県内への出店は初めて。船橋駅前にウエディングフォトの相談カウンターを設け、広範囲での顧客獲得を目指す。《ST》