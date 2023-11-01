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ミクリード 大幅に続伸、24年3月期の営業利益予想を上方修正、中間配当と期末配当予想も増額／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:22JST <7687> ミクリード 1691 +116
大幅に続伸。24年3月期の営業利益予想を従来の2.50億円から3.00億円（前期実績1.94億円）に上方修正している。新型コロナウイルス感染症が5類感染症に見直されたことから人流が増加したことに加え、インバウンド需要も回復してきているため。併せて中間配当を従来予想の7.00円を上回る10.20円（前期実績は無配）に決定した上で、期末配当予想を従来の7.70円から8.10円（前期末実績12.40円）に増額修正した。《ST》
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