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ファンデリー　大幅に続伸、24年3月期上期は営業黒字に転換、原価率改善で会社計画を超過達成／新興市場スナップショット

2023年11月1日 09:32

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記事提供元：フィスコ

*09:32JST <3137> ファンデリー 322 +26
大幅に続伸。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業損益を0.46億円の黒字（前年同期実績は0.17億円の赤字）と発表している。冷凍食品を製造・販売するCID事業で製品ラインナップや送料体系を見直したことから原価率が改善し、会社計画（0.19億円の黒字）を超過達成した。通期予想は0.52億円の黒字で据え置いた。進捗率は約88.5％に達している。《ST》

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