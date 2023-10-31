*17:30JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は143円75銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付143円64銭 高値144円24銭 安値143円57銭 引け143円75銭

売買高総計38495枚

2年 454回 0.151％

5年 162回 0.451％

10年 372回 0.948％

20年 186回 1.719％

債券先物12月限は、143円64銭で取引を開始。「日銀が金利操作再修正へ」との一部報道を受けて売りが先行し、143円57銭まで下げた。その後、日銀が長期金利の上限を「1％を目途」に見直し、金融政策の運用をより柔軟化することを決めたが、想定内との見方からか買いになり、144円24銭まで上げた。ただ、取引終了後の植田総裁の会見を控えて売りが再燃し、反落して引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.02％、10年債は4.84％、30年債は4.99％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.79％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.92％、NZ10年債は5.53％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・19:00 日財務省・外国為替平衡操作の実施状況（9月28日-10月27日）

・19:00 ユーロ圏・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.2％、4-6月期：+0.5％）

・19:00 ユーロ圏・10月消費者物価指数（前年比予想：+3.1％、9月：+4.3％）

・21:00 南ア・9月貿易収支（8月：+133億ランド）

・21:30 米・7-9月期雇用コスト指数（前期比予想：+1.0％、4-6月期：+1.0％）

・22:00 米・8月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.5％、7月：+0.8％）

・22:00 米・8月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+1.60％、7月：+0.13％）

・22:45 米・10月シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0、9月：44.1）

・23:00 米・10月消費者信頼感指数（予想：100.0、9月：103.0）

・米連邦公開市場委員会（FOMC、11月1日まで）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》