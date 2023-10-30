テクノロジーズ　大幅に反発、営農型太陽光発電所開発での森ビルとの協業を改めて材料視／新興市場スナップショット

*14:31JST <5248> テクノロジーズ 2861 +124

大幅に反発。19日に公表した子会社のエコ革（栃木県佐野市）と森ビル（東京都港区）の協業について、追加情報を開示している。それによると、茨城、群馬、栃木、埼玉の4県に全6サイトの発電所開発を予定しており、営農型太陽光発電所としては非常に大規模なものになるという。規模は延べ約10ha、合計設備容量約12MWで、年間発電量は約1460万kWh。森ビル側が公表済みの内容とほぼ同じだが、改めて材料視されているようだ。《ST》