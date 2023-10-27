*21:55JST 【市場反応】米9月コアPCE価格指数、21年5月来で最低の伸び、ドル伸び悩む

米商務省が発表した9月個人所得は前月比＋0.3％と、予想外に8月+0.4％から伸びが鈍化した。個人消費支出(PCE)は前月比＋0.7％と、8月+0.4％から伸びが予想以上に拡大した。特に連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している燃料や食品を除いたコアPCE価格指数は前年比＋3.7％となった。伸びは8月+3.9％から予想通り鈍化し、21年5月来で最低。

インフレ率の低下で米国債相場は堅調。ドルも軟調に推移した。ドル・円は150円07銭へ上昇後、149円88銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0544ドルで下げ止まった。

【経済指標】

・米・9月コアPCE価格指数：前年比＋3.7％（予想：+3.7％、8月：+3.9％←＋3.8％）

・米・9月個人所得：前月比＋0.3％（予想：+0.4％、8月：+0.4％）

・米・9月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.7％（予想：+0.5％、8月：+0.4％）《KY》