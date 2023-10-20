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【市場反応】カナダ・8月小売売上高、3月来のマイナスに落ち込む、カナダドル売り限定的
記事提供元：フィスコ
*22:03JST 【市場反応】カナダ・8月小売売上高、3月来のマイナスに落ち込む、カナダドル売り限定的
カナダ8月小売売上高は前月比-0.1％と、予想通り3月来のマイナスに落ち込んだ。
小売高の低調な結果を受けカナダドル売りが一時優勢となったが、原油高に連れ下値も限定的となった。ドル・カナダは1.3682カナダドルから1.3710カナダドルへ上昇後、再び1.3688カナダドルへ軟化。カナダ円は109円40銭へ弱含んだのち109円56銭へ上昇した。
【経済指標】
・カナダ・8月小売売上高：前月比-0.1％（予想：-0.1％、7月：+0.3％）《KY》
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