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鉄人化計画など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7925＞ ;前沢化成;323%;167200;0.10;1493;4 ＜3196＞ ;ホットランド;298%;117100;0.09;1898;23 ＜9903＞ ;カンセキ;225%;900;2.79;1170;-13 ＜1627＞ ;電力ガス;189%;100;22.32;7678;-13 ＜2404＞ ;鉄人化;180%;35700;2.78;330;-6 ＜4957＞ ;ヤスハラケミ;167%;500;17.00;556;-3 ＜3082＞ ;きちりHD;162%;18500;0.78;896;0 ＜3180＞ ;Ｂガレジ;154%;25700;2.59;4350;-35 ＜3228＞ ;三栄建築;151%;5900;1.51;2021;1 ＜3329＞ ;東和フード;147%;18400;0.77;1870;-1 ＜5129＞ ;ＦＩＸＥＲ;119%;114000;2.23;1210;-41 ＜6325＞ ;タカキタ;116%;2200;1.04;451;-3 ＜2929＞ ;ファーマＦ;116%;184500;2.66;1400;0 ＜8202＞ ;ラオックスHD;111%;447300;5.07;247;5 ＜8079＞ ;正栄食;107%;43000;0.06;4360;25 ＜5834＞ ;ＳＢＩリーシング;93%;48900;8.10;2126;2 ＜2752＞ ;フジオフード;93%;44600;0.08;1377;6 ＜3091＞ ;ブロンコＢ;85%;48800;0.40;2977;-28 ＜3197＞ ;すかいらーく;83%;520200;0.17;2095;-12 ＜9267＞ ;Genky;75%;8800;0.36;5180;0
[コメント]鉄人化計画＜2404＞は16日に23年8月期決算を発表、営業損益は8300万円の赤字に赤字幅が縮小し、24年8月期は7200万円の黒字に浮上する見通しとなったもよう。カラオケルーム事業及び飲食事業、美容事業で事業収益の拡大を図る。《FA》
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