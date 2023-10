*14:14JST セグエグループ---First One Systemsの株式取得(子会社化)に係る意向表明書提出、海外展開の加速へ

セグエグループ<3968>は19日、タイ王国でネットワークインテグレーション事業、ネットワークセキュリティ事業、データセンター向けインテグレーション事業を営むFirst One Systemsの株式を取得して子会社化することを目的として、First One に対し意向表明書を提出することを決定した。本件意向表明書に対し、今回、First Oneの承諾を得て独占交渉権を獲得したことを発表。なお、本件意向表明書に法的拘束力はない。

同社グループは、2024年までの中期計画において、既存ビジネスの伸長に加え、M&Aや海外進出の検討等を取り組むテーマとして掲げている。First Oneは、ネットワークインテグレーション事業、ネットワークセキュリティ事業、データセンター向けインテグレーション事業に取り組んでいる企業。本件を通じて同社グループは2022年12月15日付で株式を取得したISS Resolution Limitedに続き海外進出を加速させ、両社の強みを活かしたビジネスシナジーの創出を図るとともに、ASEAN市場での事業展開を更に拡大することを期待している。

このような理由により、対象会社株式の60%を取得する意向表明書を提出し、First Oneの承諾を得て子会社化の交渉を開始した。

意向表明書提出日は2023年10月17日、株式譲渡契約締結日は2024年1月(目途)、取得意向株式数は2,400,000株(議決権割合:60%)。《SI》