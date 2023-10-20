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前日に動いた銘柄 part1　テクノロジーズ、ログリー、カナデンなど

2023年10月20日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　テクノロジーズ、ログリー、カナデンなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
タキヒヨー＜9982＞ 1001 +36
発行済株式数の2.17％上限の自社株買いと2.11％の自社株消却を発表。

焼津水産＜2812＞ 1200 -86
応募が買付予定数の下限に満たずTOB不成立。

ブリッジコンサル＜9225＞ 2110 +69
上場企業やIPO準備企業向けサービスでプロネクサスと業務提携。

ログリー＜6579＞ 713 +100
広告プラットフォームが世界最大の独立系セルサイド企業と接続。

テクノロジーズ＜5248＞ 2488 +276
営農型太陽光発電所の開発・運営で森ビルと協業。

Atlas＜9563＞ 532 -100
23年12月期業績予想を下方修正。

カナデン＜8081＞ 1450 +99
上半期業績は再度の上方修正へ。

IDOM＜7599＞ 875 +58
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では目標株価引き上げ。

ヴィアＨＤ＜7918＞ 105 +6
収益予想上方修正で上半期は一転営業黒字に。

北の達人＜2930＞ 205 +10
安値圏で自律反発の動きに。

ヤマダHD＜9831＞ 467.0 +11.7
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

TOWA＜6315＞ 5810 +150
買い戻しなど需給要因が中心か。

SGホールディングス＜9143＞ 1914 +36
18日の下ヒゲ受けて下値到達感も。

松屋＜8237＞ 919 +31
9月訪日客数はほぼコロナ前水準を回復へ

エンプラス＜6961＞ 9740 -670
半導体株安波及、1万円大台も割り込み。

アンビスHLDG＜7071＞ 2385 　-189
9月安値更新で見切り売りが加速。

ソシオネクスト＜6526＞ 14880 -1030
半導体関連株安で18日急伸の反動が強まる。

ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 715 -46
第三者割当によるCB・新株予約権発行で潜在的な希薄化嫌気。

円谷フィHD＜2767＞ 1525 -96
引き続き高水準の買い残重しに。

力の源HD＜3561＞ 1769 -131
18日にかけリバウンド強めたが戻り売り優勢に。

FIG<4392> 335 -20
18日はライドシェア関連として関心高まったが。

マクニカHD<3132> 7180 -410
半導体株安もあって高値圏での利食い売り優勢。

JMDC<4483> 4993 -407
グロース株安からエムスリーなども一段安で。

竹内製作所<6432> 4560 -305
キャタピラーの大幅安なども影響か。

ＤｍＭｉＸ<7354> 426 -17
25日線重しに安値圏でのもみ合い下放れの兆しも。

三菱自動車工業<7211> 529.7 -27.2
8月のもみ合い水準も割り込む展開で。《CS》

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