関連記事
前日に動いた銘柄 part1 テクノロジーズ、ログリー、カナデンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 テクノロジーズ、ログリー、カナデンなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
タキヒヨー＜9982＞ 1001 +36
発行済株式数の2.17％上限の自社株買いと2.11％の自社株消却を発表。
焼津水産＜2812＞ 1200 -86
応募が買付予定数の下限に満たずTOB不成立。
ブリッジコンサル＜9225＞ 2110 +69
上場企業やIPO準備企業向けサービスでプロネクサスと業務提携。
ログリー＜6579＞ 713 +100
広告プラットフォームが世界最大の独立系セルサイド企業と接続。
テクノロジーズ＜5248＞ 2488 +276
営農型太陽光発電所の開発・運営で森ビルと協業。
Atlas＜9563＞ 532 -100
23年12月期業績予想を下方修正。
カナデン＜8081＞ 1450 +99
上半期業績は再度の上方修正へ。
IDOM＜7599＞ 875 +58
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では目標株価引き上げ。
ヴィアＨＤ＜7918＞ 105 +6
収益予想上方修正で上半期は一転営業黒字に。
北の達人＜2930＞ 205 +10
安値圏で自律反発の動きに。
ヤマダHD＜9831＞ 467.0 +11.7
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
TOWA＜6315＞ 5810 +150
買い戻しなど需給要因が中心か。
SGホールディングス＜9143＞ 1914 +36
18日の下ヒゲ受けて下値到達感も。
松屋＜8237＞ 919 +31
9月訪日客数はほぼコロナ前水準を回復へ
エンプラス＜6961＞ 9740 -670
半導体株安波及、1万円大台も割り込み。
アンビスHLDG＜7071＞ 2385 -189
9月安値更新で見切り売りが加速。
ソシオネクスト＜6526＞ 14880 -1030
半導体関連株安で18日急伸の反動が強まる。
ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 715 -46
第三者割当によるCB・新株予約権発行で潜在的な希薄化嫌気。
円谷フィHD＜2767＞ 1525 -96
引き続き高水準の買い残重しに。
力の源HD＜3561＞ 1769 -131
18日にかけリバウンド強めたが戻り売り優勢に。
FIG<4392> 335 -20
18日はライドシェア関連として関心高まったが。
マクニカHD<3132> 7180 -410
半導体株安もあって高値圏での利食い売り優勢。
JMDC<4483> 4993 -407
グロース株安からエムスリーなども一段安で。
竹内製作所<6432> 4560 -305
キャタピラーの大幅安なども影響か。
ＤｍＭｉＸ<7354> 426 -17
25日線重しに安値圏でのもみ合い下放れの兆しも。
三菱自動車工業<7211> 529.7 -27.2
8月のもみ合い水準も割り込む展開で。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- カラダノート 家族サポート事業の2023年9月度月次契約者数の推移 10/19 17:48
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり大幅反落、東エレクやファーストリテが2銘柄で約194円分押し下げ 10/19 16:54
- 新興市場銘柄ダイジェスト:テクノロジーズは大幅に続伸、ログリーがストップ高 10/19 16:43
- ミガロホールディングス プロパティエージェント、Rimple‘s Selection#68に2.90億円の応募 10/19 16:25
- Jストリーム イノベータを目指す学生を対象にした国内最大級の産官学連携ハックイベントにスポンサー協力 10/19 16:20