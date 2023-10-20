*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 テクノロジーズ、ログリー、カナデンなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

タキヒヨー＜9982＞ 1001 +36

発行済株式数の2.17％上限の自社株買いと2.11％の自社株消却を発表。

焼津水産＜2812＞ 1200 -86

応募が買付予定数の下限に満たずTOB不成立。

ブリッジコンサル＜9225＞ 2110 +69

上場企業やIPO準備企業向けサービスでプロネクサスと業務提携。

ログリー＜6579＞ 713 +100

広告プラットフォームが世界最大の独立系セルサイド企業と接続。

テクノロジーズ＜5248＞ 2488 +276

営農型太陽光発電所の開発・運営で森ビルと協業。

Atlas＜9563＞ 532 -100

23年12月期業績予想を下方修正。

カナデン＜8081＞ 1450 +99

上半期業績は再度の上方修正へ。

IDOM＜7599＞ 875 +58

三菱UFJモルガン・スタンレー証券では目標株価引き上げ。

ヴィアＨＤ＜7918＞ 105 +6

収益予想上方修正で上半期は一転営業黒字に。

北の達人＜2930＞ 205 +10

安値圏で自律反発の動きに。

ヤマダHD＜9831＞ 467.0 +11.7

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

TOWA＜6315＞ 5810 +150

買い戻しなど需給要因が中心か。

SGホールディングス＜9143＞ 1914 +36

18日の下ヒゲ受けて下値到達感も。

松屋＜8237＞ 919 +31

9月訪日客数はほぼコロナ前水準を回復へ

エンプラス＜6961＞ 9740 -670

半導体株安波及、1万円大台も割り込み。

アンビスHLDG＜7071＞ 2385 -189

9月安値更新で見切り売りが加速。

ソシオネクスト＜6526＞ 14880 -1030

半導体関連株安で18日急伸の反動が強まる。

ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 715 -46

第三者割当によるCB・新株予約権発行で潜在的な希薄化嫌気。

円谷フィHD＜2767＞ 1525 -96

引き続き高水準の買い残重しに。

力の源HD＜3561＞ 1769 -131

18日にかけリバウンド強めたが戻り売り優勢に。

FIG<4392> 335 -20

18日はライドシェア関連として関心高まったが。

マクニカHD<3132> 7180 -410

半導体株安もあって高値圏での利食い売り優勢。

JMDC<4483> 4993 -407

グロース株安からエムスリーなども一段安で。

竹内製作所<6432> 4560 -305

キャタピラーの大幅安なども影響か。

ＤｍＭｉＸ<7354> 426 -17

25日線重しに安値圏でのもみ合い下放れの兆しも。

三菱自動車工業<7211> 529.7 -27.2

8月のもみ合い水準も割り込む展開で。《CS》