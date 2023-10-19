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【市場反応】米9月中古住宅販売件数、予想上回りドル下げ止まる
記事提供元：フィスコ
*23:24JST 【市場反応】米9月中古住宅販売件数、予想上回りドル下げ止まる
米9月中古住宅販売件数は前月比-2.0％の396万戸と予想389戸を上回った。
同時刻に発表された米9月景気先行指数は前月比-0.7％と、8月-0.5％から予想外に悪化し5月来で最低となった。
9月中古住宅販売件数が予想を上回り米国債相場は軟調。10年債利回りは4.94％で推移した。ドルも下げ止まり、ドル・円は149円76銭から149円85銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0582ドルまで上昇後、1.0570ドルで伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.2162ドルから1.2147ドルまで下落。
【経済指標】
・米・9月景気先行指数：前月比-0.7％（予想：-0.4％、8月：-0.5％←-0.4％）
・米・9月中古住宅販売件数：396万戸（予想：389戸、8月：404万戸）《KY》
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