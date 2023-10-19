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トヨクモ kintone連携サービスが10,000契約を突破
記事提供元：フィスコ
*16:17JST トヨクモ---kintone連携サービスが10,000契約を突破
トヨクモ＜4058＞は17日、サイボウズ＜4776＞が提供する業務改善プラットフォームである「kintone」の連携サービス「Toyokumo kintoneApp(FormBridge、kViewer、PrintCreator、kMailer、DataCollect、kBackup)」が6製品合計で10,000契約を突破したと発表した。
2012年10月にリリースした「フォームクリエイター(現 FormBridge)」に始まり、11年後の2023年10月現在では6つの連携サービスを提供しており、サイボウズのパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report」2023年度のエクステンション部門において「FormBridge」「kViewer」「PrintCreator」で最高評価の3ツ星、その他の3製品でも星を受賞した。《SI》
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