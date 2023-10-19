ミロク情報サービス、日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2023」に初出展

■インボイス制度・電子帳簿保存法に対応、企業のDX化を支援する各種ソリューションを提案

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売するミロク情報サービス(MJS)<9928>(東証プライム)は19日、2023年11月8日(水)～10日(金)の3日間、ポートメッセなごやで開催される日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2023」へ初出展すると発表。

「メッセナゴヤ2023」は、愛知万博の理念(環境、科学技術、国際交流)を継承する事業として2006年にスタートした「異業種交流の祭典」。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域からの出展を募り、出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示会。18回目を迎える今回は会場で開催される「リアル展示会」に加え、WEB上の出展ブースで交流する「オンライン展示会」も併設されている。

同展示会においてMJSは、インボイス制度・電子帳簿保存法などの各種法改正対応や業務効率化・DX化を支援する各種ソリューションをご用意している。

適格請求書(インボイス)の電子化・デジタルインボイス規格「JP PINT」に準拠したデジタルインボイスの送受信に対応するSaaS型クラウドサービス『MJS e-Invoice(エムジェイエス イー インボイス)』や、中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX(ガリレオプト ディーエックス)』、中規模・中小企業向けERPシステム『MJSLINK DX(エムジェイエスリンク ディーエックス)』、マルチデバイス対応で勤怠・経費・給与などの管理を効率化する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker(エッジ トラッカー)』などを紹介する。

■主な紹介ソリューション

・適格請求書(インボイス)の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『MJS e-Invoice』 ・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』 ・AIにより業務の高度化・改革を支援するERPシステム『MJSLINK DX』 ・中小企業向け業務パッケージ『ACELINK NX-CE』 ・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker』

■開催概要

・名称:日本最大級異業種交流展示会「メッセナゴヤ2023」 ・主催:愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所 ・会期:リアル開催2023年11月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00 オンライン開催 2023年11月1日(水)～30日(木) ・リアル開催会場:ポートメッセなごや 第1展示館(名古屋港金城ふ頭) ・出展ブース:小間番号:B-2 デジタル化(DX、AI、IoT)分野 ・入場料:無料(下記より来場者情報の事前登録が必要となる) (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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