*22:12JST 【市場反応】米9月住宅着工件数は増加、ドル堅調

米9月住宅着工件数は前月比＋7.0％の135.8万戸となった。8月126.9万戸から増加も予想には達しなかった。米9月住宅建設許可件数は前月比‐4.4％の147.3万戸と、8月154.1万戸から減少し、今後の伸びが鈍化する可能性が示唆された。

米9月住宅着工件数の増加で米国債相場は軟化。米10年債利回りは4.62％から4.87％まで上昇。ドル・円は149円65銭から149円77銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.0574ドルから1.0549ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・9月住宅着工件数：135.8万戸（予想：138.3万戸、8月：126.9万戸←128.3万戸）

・米・9月住宅建設許可件数：147.3万戸（予想：145.3万戸、8月：154.1万戸）《KY》