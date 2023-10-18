*16:59JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は144円97銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付144円93銭 高値144円98銭 安値144円82銭 引け144円97銭

売買高総計22445枚

2年 453回 0.061％

5年 162回 0.346％

10年 372回 0.797％

20年 185回 1.574％

債券先物12月限は、144円93銭で取引を開始。米国の小売売上高の予想上振れなどを受けた金利上昇や、日銀の物価見通し引き上げ報道を材料に売りが先行し、144円82銭まで下げた。その後、日銀による臨時国債買い入れオペの実施を受けて買いが優勢になり、144円98銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.21％、10年債は4.85％、30年債は4.95％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.90％、英国債は4.57％、オーストラリア10年債は4.65％、NZ10年債は5.45％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・9月消費者物価指数改定値（前年比予想：+4.3％、速報値：+4.3％）

・21:30 米・9月住宅着工件数（予想：138.3万戸、8月：128.3万戸）

・21:30 米・9月住宅建設許可件数（予想：145.3万戸、8月：154.1万戸）

・01:00 ウォラー米FRB理事講演（経済見通し、ロンドン）

・01:30 ウィリアムズNY連銀総裁討論会参加

・02:00 ボウマン米FRB理事開会あいさつ（FEDリッスンズイベント）

・02:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁あいさつ・講演（FEDリッスンズイベント）

・03:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

・04:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演（労働関連）

・07:55 クック米FRB理事講演（FRBの任務関連）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》