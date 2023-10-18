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出来高変化率ランキング（14時台）～西華産、マイクロニクスがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～西華産、マイクロニクスがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月18日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2555＞ 東証REIT ETF 197780 1557200.00% 11.701%
＜7552＞ ハピネット 829800 66960 1139.25% 9.25%
＜8798＞ アドバンクリエ 257500 41680 517.80% -8.33%
＜3418＞ バルニバービ 244500 50680 382.44% -3.64%
＜2667＞ イメージワン 544100 116480 367.12% -9.09%
＜9561＞ グラッドキューブ 321400 69680 361.25% -2.46%
＜6526＞ ソシオネクスト 5555200 1228460 352.21% 11.2%
＜7369＞ メイホーHD 214600 49540 333.19% 10.44%
＜9009＞ 京成 2029800 477180 325.37% 8.05%
＜6573＞ アジャイル 3326500 804180 313.65% 9.76%
＜7578＞ ニチリョク 673500 200520 235.88% 3.99%
＜1482＞ iシェアーズ 158513 47257.6 235.42% -0.7%
＜8061＞* 西華産 46100 15440 198.58% -0.83%
＜7931＞ 未来工 132900 44900 195.99% 5.69%
＜3091＞ ブロンコB 192400 65720 192.76% 1.77%
＜3733＞ ソフトウェアS 39300 13720 186.44% -8.75%
＜7719＞ 東京衡機 3337600 1203020 177.44% 17.05%
＜6914＞ オプテクスG 357800 131680 171.72% 6.41%
＜2760＞ 東エレデバ 1327900 491460 170.19% 8.57%
＜5139＞ オープンワーク 71000 26480 168.13% 5.87%
<5476> 高周波 368600 143060 157.65% 8.63%
<4326> インテージHD 1014500 401640 152.59% 0.16%
<8337> 千葉興銀 695900 289860 140.08% 5.13%
<6871>* マイクロニクス 980000 411540 138.13% 9.4%
<6755> 富士通ゼ 497600 211900 134.83% -0.33%
<2648> 野村米十債H 370 158 134.18% -0.65%
<3856> エーバランス 1495600 661100 126.23% 5.61%
<9552> M＆A総研HD 1293600 572560 125.93% -3.07%
<6071> IBJ 428000 193900 120.73% 5.09%
<8084> RYODEN 32400 14960 116.58% -0.04%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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