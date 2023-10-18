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出来高変化率ランキング（14時台）～西華産、マイクロニクスがランクイン

2023年10月18日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～西華産、マイクロニクスがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月18日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2555＞ 東証REIT　　　 　ETF 　197780　 1557200.00% 11.701%
＜7552＞ ハピネット　　　　 　829800 　66960　 1139.25% 9.25%
＜8798＞ アドバンクリエ　　 　257500 　41680　 517.80% -8.33%
＜3418＞ バルニバービ　　　 　244500 　50680　 382.44% -3.64%
＜2667＞ イメージワン　　　 　544100 　116480　 367.12% -9.09%
＜9561＞ グラッドキューブ　 　321400 　69680　 361.25% -2.46%
＜6526＞ ソシオネクスト　　 　5555200 　1228460　 352.21% 11.2%
＜7369＞ メイホーHD　　　 　214600 　49540　 333.19% 10.44%
＜9009＞ 京成　　　　　　　 　2029800 　477180　 325.37% 8.05%
＜6573＞ アジャイル　　　　 　3326500 　804180　 313.65% 9.76%
＜7578＞ ニチリョク　　　　 　673500 　200520　 235.88% 3.99%
＜1482＞ iシェアーズ　　　 　158513 　47257.6　 235.42% -0.7%
＜8061＞* 西華産　　　　　　 　46100 　15440　 198.58% -0.83%
＜7931＞ 未来工　　　　　　 　132900 　44900　 195.99% 5.69%
＜3091＞ ブロンコB　　　　 　192400 　65720　 192.76% 1.77%
＜3733＞ ソフトウェアS　　 　39300 　13720　 186.44% -8.75%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　 　3337600 　1203020　 177.44% 17.05%
＜6914＞ オプテクスG　　　 　357800 　131680　 171.72% 6.41%
＜2760＞ 東エレデバ　　　　 　1327900 　491460　 170.19% 8.57%
＜5139＞ オープンワーク　　 　71000 　26480　 168.13% 5.87%
<5476> 高周波　　　　　　 　368600 　143060　 157.65% 8.63%
<4326> インテージHD　　 　1014500 　401640　 152.59% 0.16%
<8337> 千葉興銀　　　　　 　695900 　289860　 140.08% 5.13%
<6871>* マイクロニクス　　 　980000 　411540　 138.13% 9.4%
<6755> 富士通ゼ　　　　　 　497600 　211900　 134.83% -0.33%
<2648> 野村米十債H　　　 　370 　158　 134.18% -0.65%
<3856> エーバランス　　　 　1495600 　661100　 126.23% 5.61%
<9552> M＆A総研HD　　 　1293600 　572560　 125.93% -3.07%
<6071> IBJ　　　　　　 　428000 　193900　 120.73% 5.09%
<8084> RYODEN　　　 　32400 　14960　 116.58% -0.04%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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