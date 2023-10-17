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【市場反応】米10月NAHB住宅市場指数、1月来で最低、ドル伸び悩む
記事提供元：フィスコ
*23:23JST 【市場反応】米10月NAHB住宅市場指数、1月来で最低、ドル伸び悩む
全米住宅建設業者協会（NAHB）が発表した10月NAHB住宅市場指数は40と、9月44から予想以上に低下した。3カ月連続の低下で、50を2カ月連続で下回り1月来で最低。住宅建設業者による市場への悲観的見方が確認された。
同時刻に発表された米8月企業在庫は前月比＋0.4％と、伸びは7月＋0.1％から予想以上に拡大。
住宅市場指数の冴えない結果を受けて、米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは4.85％まで上昇後、4.83％まで戻した。ドルも伸び悩み、ドル・円は149円79銭から149円70銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.0550ドルから1.0570ドルまで上昇した。
【経済指標】
・米・8月企業在庫：前月比＋0.4％（予想：+0.3％、7月：＋0.1％←0.0％）
・米・10月NAHB住宅市場指数：40（予想：44、9月：44←45）《KY》
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