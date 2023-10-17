*15:37JST 東証業種別ランキング：サービス業が上昇率トップ

サービス業が上昇率トップ。そのほか精密機器、不動産業、その他 金融業、電気機器なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、非鉄金属、パルプ・紙も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. サービス業 ／ 2,526.06 ／ 1.90

2. 精密機器 ／ 9,797.62 ／ 1.77

3. 不動産業 ／ 1,665.24 ／ 1.27

4. その他金融業 ／ 886.83 ／ 1.22

5. 電気機器 ／ 3,882.88 ／ 1.22

6. 情報・通信業 ／ 5,177.67 ／ 1.22

7. 保険業 ／ 1,684.84 ／ 1.03

8. 繊維業 ／ 642.95 ／ 1.00

9. 機械 ／ 2,598.46 ／ 0.97

10. 小売業 ／ 1,538.92 ／ 0.82

11. 証券業 ／ 450.45 ／ 0.81

12. 輸送用機器 ／ 4,356.51 ／ 0.79

13. 化学工業 ／ 2,260.16 ／ 0.71

14. 電力・ガス業 ／ 463.08 ／ 0.71

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,442.89 ／ 0.55

16. 金属製品 ／ 1,225.22 ／ 0.53

17. ガラス・土石製品 ／ 1,221.61 ／ 0.53

18. ゴム製品 ／ 4,194.3 ／ 0.50

19. 卸売業 ／ 3,164.09 ／ 0.47

20. 銀行業 ／ 259.17 ／ 0.43

21. 建設業 ／ 1,471.5 ／ 0.38

22. 海運業 ／ 1,455.4 ／ 0.27

23. 医薬品 ／ 3,507.68 ／ 0.26

24. 陸運業 ／ 1,952.82 ／ 0.11

25. 水産・農林業 ／ 512.42 ／ 0.09

26. その他製品 ／ 4,055.31 ／ 0.07

27. 空運業 ／ 229.62 ／ 0.06

28. 鉄鋼 ／ 730.74 ／ 0.05

29. 食料品 ／ 2,061.92 ／ 0.01

30. パルプ・紙 ／ 526.57 ／ -0.17

31. 非鉄金属 ／ 1,083.87 ／ -0.21

32. 鉱業 ／ 606.49 ／ -0.42

33. 石油・石炭製品 ／ 1,297.68 ／ -0.66《CS》