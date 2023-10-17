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前日に動いた銘柄 part2 JESCOHD、山大、ポエックなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 JESCOHD、山大、ポエックなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
スノーピーク＜7816＞ 1045 -96
9月の月次増収率は一段と低下へ。
三光合成＜7888＞ 562 -35
第1四半期大幅減益決算にネガティブインパクト続く。
リンクアンドモチベーション＜2170＞ 379 -20
下値支持線の400円レベルを割り込んで。
ネットプロHD＜7383＞ 267 -21
マザーズなど中小型株安の流れで。
Appier Group＜4180＞ 1453 -103
中小型グロース株安の流れに押される。
コシダカHD＜2157＞ 1050 -61
先週末は自律反発だが戻り売り優勢に。
メルカリ＜4385＞ 3029 -187
グロース株安の流れに押される。
JESCOHD＜1434＞ 670 +100
今期大幅増益見通しがサプライズに。
東京衡機＜7719＞ 192 +32
上半期経常益は通期計画を超過へ。
山大＜7426＞ 2079 +400
花粉症対策関連として関心続く形か。
三機サービス＜6044＞ 1098 +118
第1四半期経常黒字決算をポジティブ視。
ポエック＜9264＞ 1136 +150
今期大幅増益・増配見通しを評価。
JエスコムHD＜3779＞ 261 +0
繊維専門商社のサンマリノと業務提携引き続き材料視も。
コックス＜9876＞ 285 +49
上半期好決算評価の流れが続く。
ノバレーゼ＜9160＞ 365 +30
株主優待制度の導入を発表。
プリントネット＜7805＞ 616 -131
今期の2ケタ経常減益見通し嫌気。
日創プロニティ＜3440＞ 738 -150
前期業績はやや下振れ着地か。
ギグワークス＜2375＞ 758 -150
天井到達感から見切り売り続く。
イー・ロジット＜9327＞ 580 -148
新株予約権発行による潜在的な希薄化を嫌気。
No．1＜3562＞ 891 -117
上半期大幅減益決算マイナス視。
スパンクリート<5277> 281 -30
先週末の大幅高受けて戻り売り。
TWOSTONE＆Sons<7352> 1579 +147
24年8月期の営業利益予想40.7％増。
ジェイフロンティア<2934> 5550 +705
第1四半期は前年同期の営業赤字から黒字に転換。
メタリアル<6182> 1225 +132
上半期営業利益61.5％増。
サイエンスアーツ<4412> 520 -76
前期0.67億円の営業赤字・今期は2.01億円の営業赤字予想。
オキサイド<6521> 2678 -417
上半期営業損益は0.89億円の赤字。
JRC<6224> 609 -108
通期予想の営業利益に対する上半期進捗率は36％にとどまる。
モビルス<4370> 456 -72
営業損益は前期1.56億円の赤字・今期3.89億円の赤字予想。
アララ<4015> 725 +0
クラウドポイントと経営統合、24年8月期の営業利益予想は22.2％増。
GRCS<9250> 2138 -307
第3四半期累計の営業損益は1.61億円の赤字。
トリプルアイズ<5026> 694 -16
営業損益は前期2.69億円の赤字・今期0.96億円の赤字予想。《CS》
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